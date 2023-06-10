«Единая Россия» выдвинула депутата Сокола на выборы главы Хакасии

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 41 0

Итоги аудита проблем жителей региона станут стратегией развития республики.

«Единая Россия» выдвинула депутата Сокола на выборы главы Хакасии

Фото: © РИА Новости / Сергей Сокол

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«Единая Россия» выдвинула депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом от партии на выборы губернатора Хакасии. Его выдвижение поддержали на партийной конференции.

Политик заявил о необходимости и важности аудита проблем жителей региона, итоги которого лягут в основу стратегии развития республики к 2035 году.

«Благодарен своим однопартийцам за оказанное мне высокое доверие стать кандидатом от „Единой России“ на должность главы Республики», — отметил Сокол.

За Сокола проголосовали 98 участников конференции. Всего на мероприятии присутствовали 128 делегатов из 13 местных отделений партии.

Сергей Сокол родился в Севастополе, ему 52 года. Осенью 2022 года он вызвался добровольцем и отправился в зону специальной военной операции. А весной этого года президент России Владимир Путин наградил чиновника орденом Мужества. Сокол являлся заместителем губернаторов Красноярского края с 2002 по 2008 и Иркутской области с 2008 по 2009 год.

В марте 2020 года стал депутатом Госдумы VII созыва от партии «Единая Россия». Центральная избирательная комиссия передала ему вакантную должность Ольги Баталиной, перешедшей на работу заместителем министра труда и социальной защиты РФ. 20 марта Сергей Сокол получил удостоверение депутата Госдумы.

Выборы главы республики, депутатов Верховного Совета, глав и депутатов органов местного самоуправления Хакасии планируются на 10 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы.

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