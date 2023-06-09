Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Срочная новость 29 0

Его кандидатуру одобрил лично президент России.

Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Тема:
Выборы мэра Москвы — 2023

«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Сергея Собянина на выборы мэра Москвы в 2023 году. Комментируя это в личном Telegram-канале, действующий градоначальник выразил надежду на поддержку со стороны горожан. Выборы состоятся в сентябре.

«Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину», — написал Сергей Собянин в своем блоге.

Также градоначальник поблагодарил московское отделение партии «Единая Россия» за поддержку и оказанное доверие при выдвижении кандидатом на пост мэра.

«Рассчитываю на вашу поддержку, москвичи!» — резюмировал чиновник.

Ранее в этот день состоялась конференция столичного отделения политсилы, посвященная выдвижению кандидата в градоначальники. В ходе мероприятия Собянин рассказал о текущем развитии города. Секретарь Генерального совета политсилы Андрей Турчак, в свою очередь, призвал поддержать кандидата от партии.

С инициативой выдвинуть Собянина выступил секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. На конференции он зачитал резолюцию с соответствующим предложением. В результате представители партии единогласно поддержали выдвижение Собянина кандидатом в мэры.

Президент России Владимир Путин поддержит кандидатуру Сергея Собянина на сентябрьских выборах мэра Москвы. Об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава государства наблюдает за работой действующего городского главы и высоко оценивает ее. Официальный представитель Кремля отметил, что под руководством Собянина столица вышла на новый уровень. Москва превратилась в передовой город, который является образцом для других во многих сферах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин выступил перед участниками конференции «Единой России».

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