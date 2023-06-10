Минобороны показало кадры с «кладбищем» из Leopard-2 и Bradley

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Минобороны показало кадры с уничтоженными Leopard-2 и Bradley

Фото, видео: Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

На видео можно насчитать не менее десяти сожженных танков и боевых машин пехоты, поставленных Киеву Западом.

Кадры с уничтоженными российской армией немецкими танками Leopard-2 и американскими БМП Bradley опубликовало Минобороны РФ.

На видео запечатлено целое «кладбище» западной военной техники, можно насчитать не менее десяти сожженных танков и машин пехоты. В военном ведомстве уточнили, что бронетехника была уничтожена огнем российских подразделений на южно-донецком направлении спецоперации.

Накануне сообщалось, что на запорожском направлении Вооруженные силы РФ уничтожили более 50 единиц бронетехники, в том числе до 13 танков, десять БМП и шесть бронеавтомобилей.

Между тем в США началась настоящая паника в связи с тем, что российская армия успешно справляется с начавшимся контрнаступлением. Шок вызвали кадры уничтожения танков Leopard и БМП Bradley на запорожском направлении, показанные телеканалом CNN.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы с ПТРК уничтожили на Украине две американских БМП за один подход.

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