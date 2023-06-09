Российские бойцы с ПТРК уничтожили на Украине две американских БМП за один подход

Расчет работал термобарическими снарядами. Два пуска — две пораженных цели.

Военнослужащие ВС РФ уничтожили из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) две американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, принадлежащие боевикам ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира российского подразделения.

«Вышло две единицы Bradley. Расчет отработал штатно. Увидели их, произвели два пуска — две цели. Мы работали термобарическими снарядами. Если пехота и была — скорее всего, они все там и остались», — сообщил военный.

По словам командира, его подразделение также может уничтожать тяжелые танки Abrams и Leopard западного производства. Для таких целей достаточно вести огонь из российского ПТРК «Корнет».

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Запорожская область — одно из направлений так называемого контрнаступления ВСУ. 8 июня стало известно, что украинские боевики попытались прорвать российскую оборону в регионе. Об этом начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину. В ходе ночного боя атака была отражена.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что ВСУ потеряли три танка Leopard при попытке наступления на запорожском направлении.