Увидим вживую: два гигантских астероида летят к Земле

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 3 081 0

Два крупных астероида пролетят недалеко от Земли в середине июня

Увидим вживую: два гигантских астероида летят к Земле

Фото: www.globallookpress.com / European Space Agency

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Ученые не исключают, что один из них может неожиданно упасть нам на голову.

Два крупных потенциально опасных астероида пролетят близко к Земле в середине июня. Об этом рассказали в Telegram-канале Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН.

Космические породы 1994 XD и 2020 DB5 — пройдут совсем близко к Земле. Ученые говорят, что их величина практически одинаковая, она оставвляет порядка 400–800 метров.

С астероидом 1994 XD нашу планету будут отделять 3,2 миллионов километров. Это расстояние в восемь раз дальше луны. А 2020 DB5 сблизится с Землей 15 июня, на три дня позже. Космическое тело промчится в 11 раз дальше Луны. Астрономы отмечают, что с момента открытия этого астероида прошло лишь три года.

«Это еще раз напоминает нам о том, что значительная часть столь же крупных „околоземников“ остаются неизвестными. Какой-нибудь из них может неожиданно упасть нам на голову, хотя вероятность низка», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астероид с Эйфелеву башню достиг максимального сближения с Землей.

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