TAJ: таинственный объект в космосе посылал сигналы каждый час, а затем исчез

Неизвестный космический объект посылал на Землю повторяющиеся радиосигналы с интервалом чуть больше часа, а затем внезапно замолчал. Астрономы обнаружили необычное явление при повторном изучении архивных наблюдений двух радиотелескопов. Работа опубликована в The Astrophysical Journal.

Загадочный источник получил обозначение LPT J1555−5631. Его сигналы повторялись каждые 62,2 минуты, причем за один цикл ученые фиксировали сразу два разных импульса.

Самым странным оказалось то, что спустя 15 часов источник перестал подавать признаки активности. В других наблюдениях за несколько лет астрономы не обнаружили ни одного подобного сигнала.

Космические часы: как ученые обнаружили загадочные сигналы

Открытие произошло благодаря повторному анализу данных радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке. Команда под руководством астронома Скотта Хаймана изучала наблюдения, сделанные в мае 2022 года в рамках исследования остатков сверхновых звезд.

Среди многочисленных источников радиоизлучения специалисты заметили один, который вел себя необычно. В отличие от большинства наблюдаемых объектов, он не излучал радиоволны непрерывно, а словно включался и выключался через определенные промежутки времени.

Первоначально исследователи предположили, что имеют дело с разновидностью пульсара — быстро вращающегося остатка звезды, испускающего направленные пучки излучения. Однако интервалы между импульсами оказались слишком большими для него.

Ученые решили проверить находку по независимым наблюдениям. Выяснилось, что 14 мая 2022 года тот же участок неба исследовал австралийский радиотелескоп ASKAP. Его данные подтвердили: источник действительно испускал сигналы с периодичностью около 62 минут.

Объединив результаты двух обсерваторий, специалисты смогли подробнее изучить характер излучения.

Два импульса за 62 минуты: в чем главная загадка

Обычно при описании подобных источников говорят об отдельных повторяющихся вспышках. Однако LPT J1555−5631 оказался необычнее.

В течение каждого 62-минутного цикла ученые регистрировали два импульса. Они имели примерно одинаковую яркость, но заметно различались по продолжительности.

Один сигнал был значительно длиннее другого. Кроме того, импульсы отличались поляризацией — характеристикой, которая описывает особенности колебаний электромагнитных волн.

Короткий сигнал оказался практически полностью циркулярно поляризованным. Это означает, что направление электрического поля радиоволны вращалось по мере ее распространения.

Длинный импульс сочетал признаки циркулярной и линейной поляризации. Именно эта разница стала важной подсказкой для ученых.

Астрономы предположили, что два сигнала могут возникать возле противоположных магнитных полюсов одного вращающегося объекта.

Мертвая звезда или неизвестный источник: что может посылать сигналы

Исследователи рассматривают два основных объяснения происхождения радиоволн. Первое связано с нейтронной звездой. Такие объекты образуются после гибели некоторых массивных звезд. Их вещество чрезвычайно плотное, а магнитные поля могут быть очень сильными.

Некоторые нейтронные звезды наблюдаются как пульсары — источники регулярных импульсов радиоизлучения. Однако новый объект вращался бы необычайно медленно для такого объяснения, если период сигналов соответствует одному обороту.

Вторая возможная версия — белый карлик. Это компактный остаток звезды, которая завершила основные этапы своей эволюции. Белые карлики могут вращаться медленно, а при определенных условиях способны участвовать в процессах, сопровождающихся радиоизлучением.

При этом ученые пока не смогли определить, какой именно объект породил обнаруженные сигналы. Не исключено, что для объяснения понадобится более сложная модель магнитного поля или взаимодействия с другим небесным телом.

Авторы исследования подчеркивают, что имеющихся наблюдений недостаточно для окончательного вывода.

Почему космический объект внезапно замолчал

Самая интригующая часть истории связана с продолжительностью активности LPT J1555−5631. Радиотелескопы зафиксировали сигналы только в течение примерно 15 часов в мае 2022 года. После этого источник перестал обнаруживаться.

Исследователи проверили дополнительные архивные наблюдения, охватывающие период с 2019 по 2026 год. Но ни до, ни после единственного зарегистрированного эпизода активности аналогичных импульсов обнаружить не удалось.

Подобные сигналы уже находили более 20 лет назад

Нынешнее открытие напомнило астрономам о другой загадке, с которой они столкнулись еще в 2002 году. Тогда Скотт Хайман и его коллеги обнаружили возле центра Млечного Пути источник, посылавший пять мощных радиоимпульсов с интервалом около 77 минут.

Сигналы повторно зарегистрировали в 2003 и 2004 годах, после чего источник надолго перестал проявлять активность. Позднее подобные объекты выделили в отдельную категорию — долгопериодические радиотранзиенты.

Они отличаются тем, что испускают кратковременные радиосигналы с интервалами от нескольких минут до нескольких часов. Пока астрономы не пришли к единому объяснению природы всех таких источников.

Одни могут быть связаны с нейтронными звездами, другие — с белыми карликами или звездными системами. Необычное поведение LPT J1555−5631 стало еще одним свидетельством того, насколько разнообразными могут быть процессы, происходящие вокруг остатков погибших звезд.

Удастся ли астрономам снова услышать сигнал

Следующим шагом станет поиск новых наблюдений похожих объектов и попытка повторно обнаружить LPT J1555−5631. Исследователям необходимо выяснить, насколько часто возникают периоды активности и что вызывает появление двух разных импульсов.

Дополнительные наблюдения могут помочь уточнить устройство магнитного поля и приблизиться к определению природы источника. Однако пока остается неизвестным даже то, возобновит ли объект когда-нибудь радиоизлучение, доступное земным телескопам.

Возможно, нужные сигналы удастся найти в еще не изученных архивных данных. До тех пор LPT J1555−5631 остается одной из космических загадок: объект посылал радиоволны с почти часовой точностью, позволил ученым изучить особенности своего магнитного поля, а затем исчез из радионаблюдений.

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