Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку

Ранее украинские террористы атаковали регионы. Как только позволит обстановка, начнутся восстановительные работы.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал с рабочим визитом в Белгородскую область. Цель его поездки — посещение населенных пунктов Шебекинского округа, которые попали под артиллерийские обстрелы со стороны украинских неонацистов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером вместе с Сергеем Владиленовичем [Кириенко] и главой округа Владимиром Николаевичем [Ждановым] выехали в населенные пункты Шебекинского округа, вначале, конечно, заехав в город», — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области уточняет, что в Шебекино остаются 2703 человека. Каждый гражданин обеспечен гуманитарной помощью. Сотрудники администрации и волонтеры поставляют воду и необходимые продукты питания.

Гладков и Кириенко пообщались с жителями Шебекино. Некоторые объяснили свой выбор остаться в городе, несмотря на обстрелы. Пожилой мужчина сказал, что его супруга больна и не желает быть обузой и ложиться в больницу. У другого гражданина шесть кошек и четыре котенка, он не хочет их оставлять, поэтому не уезжает.

Подсчитать точное количество разрушенных домов пока невозможно из-за того, что обстрелы продолжаются. Отмечается, что, как только позволит обстановка, в Шебекино начнутся восстановительные работы.

Помимо Шебекино, Гладков и Кириенко посетили Новую Таволжанку, в которой осталось порядка 170 человек.

Губернатор сообщает о том, что несмотря на то, что село остается без электричества, сотрудники администрации и волонтеры регулярно привозят гуманитарную помощь и помогают.

6 июня губернатор Белгородской области сообщил, что из региона вывезено почти 60 тысяч человек. На данный момент в пунктах временного размещения находится более восьми тысяч человек, а большая часть жителей поехали к родственникам по всей России.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом киевского режима на проводимую специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса.

О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гладков сообщил о налете дронов-камикадзе на два села в Белгородской области.