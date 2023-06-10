Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 68 0

Руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку

Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку

Фото: Telegram / vvgladkov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Ранее украинские террористы атаковали регионы. Как только позволит обстановка, начнутся восстановительные работы.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал с рабочим визитом в Белгородскую область. Цель его поездки — посещение населенных пунктов Шебекинского округа, которые попали под артиллерийские обстрелы со стороны украинских неонацистов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером вместе с Сергеем Владиленовичем [Кириенко] и главой округа Владимиром Николаевичем [Ждановым] выехали в населенные пункты Шебекинского округа, вначале, конечно, заехав в город», — написал Гладков.

 

Губернатор Белгородской области уточняет, что в Шебекино остаются 2703 человека. Каждый гражданин обеспечен гуманитарной помощью. Сотрудники администрации и волонтеры поставляют воду и необходимые продукты питания.

Гладков и Кириенко пообщались с жителями Шебекино. Некоторые объяснили свой выбор остаться в городе, несмотря на обстрелы. Пожилой мужчина сказал, что его супруга больна и не желает быть обузой и ложиться в больницу. У другого гражданина шесть кошек и четыре котенка, он не хочет их оставлять, поэтому не уезжает.

Подсчитать точное количество разрушенных домов пока невозможно из-за того, что обстрелы продолжаются. Отмечается, что, как только позволит обстановка, в Шебекино начнутся восстановительные работы.

Помимо Шебекино, Гладков и Кириенко посетили Новую Таволжанку, в которой осталось порядка 170 человек.

Губернатор сообщает о том, что несмотря на то, что село остается без электричества, сотрудники администрации и волонтеры регулярно привозят гуманитарную помощь и помогают.

6 июня губернатор Белгородской области сообщил, что из региона вывезено почти 60 тысяч человек. На данный момент в пунктах временного размещения находится более восьми тысяч человек, а большая часть жителей поехали к родственникам по всей России.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом киевского режима на проводимую специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса.

О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гладков сообщил о налете дронов-камикадзе на два села в Белгородской области.

Тема:
Спецоперация
10 июн
Власти: вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС
10 июн
Минобороны показало кадры с «кладбищем» из Leopard-2 и Bradley
10 июн
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ
10 июн
Несут серьезные потери: российские войска за сутки уничтожили 300 боевиков ВСУ
10 июн
Минобороны РФ: число принятых служить по контракту увеличилось в несколько раз
10 июн
Власти Украины заявили о повреждении аэродрома ВСУ в Полтавской области
10 июн
Наши герои: лучшее видео из зоны СВО за день
10 июн
Видео: ВСУ ударили ракетами по пунктам временного размещения в Херсонской области
10 июн
На Украине сообщили о взрывах в Одесской области
10 июн
Как российские силы ПВО сбивают ракеты Storm Shadow
+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
82.64
0.55 89.01
0.97
Лакомка или стаканчик: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

19:38
Власти: вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС
19:29
Народные приметы помогут сохранить брак: что нельзя делать перед свадьбой
19:12
Минобороны показало кадры с «кладбищем» из Leopard-2 и Bradley
19:03
Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами
18:54
Трибуны с людьми рухнули в цирке-шапито под Петербургом — видео
18:49
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Видео с полностью голым Артемом Дзюбой утекло в Сеть
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео