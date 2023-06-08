Гладков сообщил о налете дронов-камикадзе на два села в Белгородской области

Два села Краснояружского района Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков. Речь идет о населенных пунктах Вязовое и Староселье.

В первом в результате атаки пострадал один человек. Гладков отметил, что израненный осколками местный житель самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу после полученных им травм. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Во втором населенном пункте о пострадавших не сообщалось, однако известно, что противник предпринял попытку атаковать объект инфраструктуры связи. По словам губернатора области, специальные службы выехали на место для установления деталей произошедшего.

Накануне, 7 июня, ВСУ обстреляли Шебекино в Белогородской области из реактивной системы залпового огня «Град». О пострадавших не сообщалось, однако порядка 40 ракет угодили в промышленную зону, а еще 20 упали в разных частях города.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные сорвали попытку двух ДРГ проникнуть в Белгородскую область.