В Москве арестовали замглавы Центра экспертизы Росгвардии

Пресненский суд Москвы арестовал замначальника Центра государственной экспертизы Росгвардии Алексея Снегирева в рамках уголовного дела о мошенничестве. Соответствующая информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Снегирев А. Е. (Ст. 159, Ч. 4). Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Удовлетворено», — говорится в базе данных.

Снегирев заключен под стражу. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Накануне в Самаре суд арестовал и заключил под стражу одного из обвиняемых в хищении метанола, использовавшегося для изготовления напитка «Мистер Сидр» и ставшего причиной массового отравления в ряде регионов России. Известно, что в краже и сбыте шести тонн технической жидкости участвовал сотрудник полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мещанский суд Москвы арестовал двух белгородских бизнесменов по делу о мошенничестве в особо крупном размере.