Суд арестовал двух белгородских бизнесменов по делу о мошенничестве

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Предпринимателей подозревают в совершении экономического преступления в особо крупном размере.

Суд арестовал двух белгородских бизнесменов по делу о мошенничестве

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

Читайте нас в: Дзен Новости

Мещанский суд Москвы арестовал белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого по подозрению в экономических преступлениях. Соответствующая информация опубликована на портале московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что предприниматели проходят по статье «Мошенничество». Их арестом суд удовлетворил ходатайство следствия.

О задержании Тебекина и Бобрицкого сообщалось 2 июня. По информации 5-tv.ru, бизнесмены подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Известно, что Тебекин возглавляет группу компаний «Айсберг», оказывающую услуги по ремонту бытовой техники, а Бобрицкий — основатель холдинга «Приосколье» по производству мяса птицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске задержали гендиректора регионального фонда капремонта по делу о взятке. По версии следствия, задержанный чиновник вымогал у бизнесмена 12 миллионов рублей в обмен на содействие в получении тендеров на строительные работы и прием в эксплуатацию не отвечающих нормативам объектов.

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Суеты много — толку мало: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 июня

Последние новости

22:09
Суд арестовал двух белгородских бизнесменов по делу о мошенничестве
21:57
«Киркоров заразил»: Анита Цой шокировала поклонников переменами во внешности
21:46
В Москве прошел международный турнир по самбо «Кубок президента РФ»
21:44
Противник будет повержен: как российские войска защищают границы от ВСУ
21:28
Тело давно пропавшей лыжницы случайно нашли в глубоком озере Карелии
21:13
Кому снятся вещие сны и как правильно их растолковать?

Сейчас читают

Нарушение всех норм безопасности: эксперт назвал причину ж/д катастрофы в Индии
Как не стать жертвой в Духов день: почему 5 июня запрещено трогать землю и купаться
«Чем либеральней — тем пошлее»: Песков в стихах высказался о лицемерии Европы

Новости СМИ2