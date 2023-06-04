Суд арестовал двух белгородских бизнесменов по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого по подозрению в экономических преступлениях. Соответствующая информация опубликована на портале московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что предприниматели проходят по статье «Мошенничество». Их арестом суд удовлетворил ходатайство следствия.

О задержании Тебекина и Бобрицкого сообщалось 2 июня. По информации 5-tv.ru, бизнесмены подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Известно, что Тебекин возглавляет группу компаний «Айсберг», оказывающую услуги по ремонту бытовой техники, а Бобрицкий — основатель холдинга «Приосколье» по производству мяса птицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске задержали гендиректора регионального фонда капремонта по делу о взятке. По версии следствия, задержанный чиновник вымогал у бизнесмена 12 миллионов рублей в обмен на содействие в получении тендеров на строительные работы и прием в эксплуатацию не отвечающих нормативам объектов.