Число пострадавших при обрушении трибуны цирка в Ленобласти возросло до семи

Посмотреть представление пришли около ста человек, еще во время рассадки, по словам очевидцев, конструкции трещали и скрипели. Во время одного из номеров зрители рухнули вниз.

Количество пострадавших при обрушении трибуны в ходе циркового представления в Ленинградской области возросло до семи. По данным источника 5-tv.ru, пятеро из них — дети. Инцидент произошел вечером 10 июня в населенном пункте Лесколово Всеволожского района в помещении передвижного цирка шапито. Трое зрителей, получивших травмы (взрослый и два ребенка) находятся в больнице на обследовании, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

Информацию о семи пострадавших подтверждает также пресс-служба областной администрации. Прежде сообщалось о четырех. Отмечается, что людей приняла на диагностику Токсовская больница, их состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация никому не потребовалась. У одной из маленьких пациенток, девочки 2017 года рождения, перелом ноги.

Посмотреть представление цирка «Малибу» в Лесколово собрались около ста человек. По словам очевидцев происшествия, еще во время рассадки было слышно, как конструкции трещали и скрипели под людьми. Когда на арену вышла артистка с дрессированным енотом, трибуны не выдержали и рухнули, зрители поддались панике, многие кричали и звали на помощь. В соцсетях руководители цирка извинились перед гостями шоу и пообещали вернуть деньги за билеты в течение нескольких дней.

По факту ЧП сотрудники прокуратуры Ленинградской области проводят проверку. Заместитель Всеволожского городского прокурора координирует действия правоохранительных органов и специализированных служб на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства и причины обрушения, после чего будут выявлены ответственные лица.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлено падение зрителей во время циркового шоу.