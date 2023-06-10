Трибуны с людьми рухнули в цирке-шапито под Петербургом — видео
Состояние пострадавших уточняется.
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru
Трибуны с людьми рухнули в цирке-шапито под Петербургом. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры момента ЧП. Все произошло прямо во время представления.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Одна девочка 2017 года рождения сломала ногу. Ее экстренно направили в больницу. Мальчику с раной на ноге оказали помощь на месте.
Причина инцидента выясняется. Известно, что в момент ЧП легкие травмы, не требующие госпитализации, также получили несколько взрослых.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель BMW погиб, влетел в столб на юго-западе Москвы.
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