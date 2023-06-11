Гладков сообщил, что под Белгородом 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 17 0

На месте произошедшего работают оперативные службы.

Гладков сообщил, что под Белгородом 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива. ЧП произошло рядом с железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что состав был пустым и следовал до станции одного из предприятий.

По предварительным данным, пострадавших нет. Нарушения в движении пригородных поездов нет.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце мая пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Краснодарском крае. Пострадавших не было.

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
82.64
0.55 89.01
0.97
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

Последние новости

0:04
Гладков сообщил, что под Белгородом 15 грузовых вагонов сошли с рельсов
23:51
В Петербурге курсантка академии полиции обвинила преподавателя в совращении
23:38
Дочь Любови Успенской рассказала, планирует ли съезжать от матери
23:25
Юлия Высоцкая вернулась в Петербург после волны критики ее рецептов: «Работаем»
23:09
Дочь Юдашкина обратилась к отцу на 40 дней после его смерти: «Думаю о тебе каждый день»
22:55
Число пострадавших при обрушении трибуны цирка в Ленобласти возросло до семи

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
«Выковыриваем ВСУ из осиных гнезд»: замкомандира «Волков» о работе добровольцев
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео