Гладков сообщил, что под Белгородом 15 грузовых вагонов сошли с рельсов
На месте произошедшего работают оперативные службы.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива. ЧП произошло рядом с железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что состав был пустым и следовал до станции одного из предприятий.
По предварительным данным, пострадавших нет. Нарушения в движении пригородных поездов нет.
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце мая пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Краснодарском крае. Пострадавших не было.
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