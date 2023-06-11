Гладков сообщил, что под Белгородом 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива. ЧП произошло рядом с железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что состав был пустым и следовал до станции одного из предприятий.

По предварительным данным, пострадавших нет. Нарушения в движении пригородных поездов нет.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце мая пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Краснодарском крае. Пострадавших не было.