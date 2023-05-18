Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Краснодарском крае

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 97

Информация о пострадавших не сообщается.

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Краснодарском крае

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на перегоне Камарчага — Балай. Об этом Telegram-канале сообщила региональная пресс-служба железной дороги.

В публикации уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет, однако могут быть задержки в движении пассажирских поездов. Что именно перевозилось в вагонах не уточняется, но в пресс-службе поспешили заверить, что угрозы экологии нет.

В ведомстве добавили, что на место уже выехали восстановительные поезда. Они были направлены со станций Красноярск и Саянская. На месте также работает специальная комиссия, которая занимается установлением обстоятельств и деталей произошедшего.

В начале месяца, 2 мая, стало известно, что в Брянской области с рельсов сошел товарный поезд. Тогда с железнодорожного полотна сошло 20 вагонов. ЧП случилось в результате вмешательства посторонних лиц в работу транспортной инфраструктуры. Открытого горения и пострадавших на месте зафиксировано не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что трех человек задержали после попытки диверсии на ж/д перегоне под Челябинском.

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