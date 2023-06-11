В Москве горит автосервис на площади 500 «квадратов»

На место следуют 18 пожарных расчетов.

Сильный пожар вспыхнул в автосервисе на юго-востоке Москвы. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Автосервис горит на Люблинской улице. На место следуют 18 пожарных расчетов. Отмечается, что есть угроза перехода огня на соседний склад.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее, писал 5-tv.ru, сильный пожар произошел этой ночью в деревне Юкки, что находится во Всеволожском районе Ленинградской области. Там сгорела баня. Густой столб черного дыма было видно даже из Мурино.