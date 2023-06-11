Сильный пожар вспыхнул в деревне Юкки Ленинградской области
| Происшествия Эксклюзив 1 139 0
На месте работают спасатели МЧС.
Эксклюзив
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Сильный пожар вспыхнул во Всеволожском районе Ленинградской области. В деревне Юкки загорелась баня. По словам очевидцев, густой столб черного дыма видно даже из Мурино.
На месте работают спасатели МЧС. По данным 5-tv.ru, площадь пожара достигла 80 квадратных метров. Он уже потушен. В настоящее время проводится проливка и разбор завалов.
Сведений о пострадавших не поступало. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кафе и торговый центр сгорели дотла в Иркутской области.
Читайте также
+12° 770 мм рт. ст.
41%
41%
82.64
0.55 89.01
0.97
0.55 89.01
0.97
Нашли ошибку?