Сильный пожар вспыхнул в деревне Юкки Ленинградской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 139 0

На месте работают спасатели МЧС.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Сильный пожар вспыхнул во Всеволожском районе Ленинградской области. В деревне Юкки загорелась баня. По словам очевидцев, густой столб черного дыма видно даже из Мурино.

На месте работают спасатели МЧС. По данным 5-tv.ru, площадь пожара достигла 80 квадратных метров. Он уже потушен. В настоящее время проводится проливка и разбор завалов.

Сведений о пострадавших не поступало. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кафе и торговый центр сгорели дотла в Иркутской области.

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