Украинские боевики, которых долго обучали в странах НАТО и оснастили западной техникой, оказались разбиты в Запорожской области.

ВСУ понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области. Для президента Украины Владимира Зеленского это стало «новостью, которую он не хотел слышать», написал в своей колонке американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

«Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и переданные Германией Leopard. Русские также уничтожили критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T, которая была размещена в зоне боевых действий для поддержки украинских сил», — сообщил Стивен Брайен в статье на платформе Substack.

По словам бывшего сотрудника Минобороны США, даже «лучшим» из боевиков ВСУ не удалось пробить оборону российской армии. Речь идет о 47-й механизированной бригаде, которая обучалась в странах НАТО, получила современное оборудование и технику, включая американские БМП Bradley и РСЗО HIMARS.

«Неясно, какой общий ущерб был нанесен этой бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться», — написал журналист.

В заключение он отметил, что у киевского режима все еще остаются резервы для наступления. Однако огромные резервы есть и у России.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале контрнаступления ВСУ 9 июня. По его словам, на тот момент интенсивные бои шли уже пять дней и закончились для ВСУ только провалами. Потери украинских боевиков глава государства назвал значительными.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как провалились все попытки контрнаступления ВСУ.