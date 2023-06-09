Украинские террористы несут большие потери, но между тем не оставляют попыток атак. Как будет действовать Россия?

Президент России Владимир Путин, сегодня, 9 июня, заявил о начале украинского наступления. Глава государства отметил, что Россия не оставит эти действия без ответа. Военные власти необъятной держат ситуацию под полным контролем.

Что известно о попытке контрнаступления ВСУ

Киевский режим неоднократно заявлял о начале контрнаступления. Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у «коллективного Запада», в частности, США финансовой помощи и оружия. Вашингтон, как никто другой, заинтересован в продолжении украинского конфликта, отмечают в Кремле. Между тем, Незалежной неоднократно было предложено урегулировать ситуацию мирным путем.

Говоря о наступлении украинских террористов, на встрече с журналистами в Сочи Путин заявил, что военное руководство России точно знает, что делает. За ситуацией следят круглосуточно.

Путин подчеркнул, что интенсивные бои ведутся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уже пять дней. Тем не менее за это время противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

«Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации, правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений», — заявил Владимир Путин.

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Как отвечает Россия?

Президент РФ пояснил, что в настоящий момент российские военные используют самое современное и модернизированное оружие для противостояния врагу. Путин пояснил, что вооружения на данный момент не хватает, но оборонно-промышленный комплекс страны развивается достаточно быстро, чтобы решить этот вопрос.

«Я уверен — все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены», — добавил Путин.

Кроме того, глава государства пояснил, что на данный момент в России идет интенсивное наращивание производства современных вооружений.

Украинские потери

«Коллективный Запад», освещая ситуацию на Украине, не упоминает реальные цифры, касающиеся потерь со стороны ВСУ. Между тем, мировая общественность понимает, что киевский режим в плачевной ситуации. Президент РФ в подтверждение тому сообщил, что лишь за последние дни наблюдаются не просто серьезные, а значительные потери среди украинских войск.

«Известно, что при наступательных операциях потери идут три к одному, это такая классика, но в данном случае это значительно превышает вот эти классические показатели», — резюмировал Владимир Путин.

Президент России назвал все происходящее в Незалежной настоящей трагедией и напомнил, что ответственность за нее целиком и полностью лежит на киевском режиме. Путин добавил, что первичным источником нынешней власти на Украине стал государственный переворот 2014 года.

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Прогнозы на наступление

Владимир Путин в числе прочего ответил на слухи о том, что украинское контрнаступление «захлебнулось».

«Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется», — добавил глава России.

Президент подчеркнул, что военное руководство страны трезво оценивает сложившуюся ситуацию и будет исходить из реального положения дел при планировании дальнейших действий российских сил.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.