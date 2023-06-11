Смертельное ДТП унесло жизни двоих россиян в Таиланде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 85 0

Двое россиян погибли в аварии в таиландской Паттайе

Смертельное ДТП унесло жизни двоих россиян в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com / Natthawat Wongrat

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Свидетелей происшествия нет, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

Двое граждан РФ погибли в результате аварии в городе Паттайя в Таиланде. О других пострадавших информации не поступало. Местное издание Bangkok Post сообщило о смертельном ДТП.

Известно, что очевидцев ДТП нет. По версии полиции, водитель автомобиля марки Toyota мог потерять управление над транспортным средством и въехал в дерево. В результате удара машина была искорежена, а водитель и пассажир получили смертельные травмы. После прибытия спасателей на место произошедшего участники ДТП были извлечены из авто, однако спасти их не удалось.

Личность погибших удалось установить. Ими оказались двое россиян — 23-летний Глеб Соболев и 18-летняя Валерия Химич. Кто из них был за рулем в момент трагедии не уточняется.

Таиландская полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения для установки деталей и причин произошедшего.

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