Была беременной? Что известно о растерзавшей россиянина акуле в Хургаде

Нападают такие особи стремительно, не оставляя жертве никаких шансов.

После того как акула растерзала россиянина в Хургаде, все пляжи курорта закрыли, а купание запретили. Хищника поймали: выяснилось, что акула принадлежит к семейству тигровых.

Это один из самых опасных и агрессивных видов. Нападают такие особи стремительно, не оставляя жертве никаких шансов.

Тем не менее на людей акулы реагируют крайне редко — таких случаев по всему миру регистрируется, в среднем, 10-15 в год. Поэтому специалисты проведут вскрытие животного, чтобы определить, что стало причиной неадекватного поведения.

«В данном случае, судя по поведению, — это была беременная акула. В прошлом году это была беременная акула. <…> Через год она снова забеременела — она не может полноценно гоняться за рыбой, за добычей, и она пришла по старой памяти на место, где есть легкая добыча», — объяснил морской биолог Дмитрий Орлов.

Несмотря на то, что случившаяся в Хургаде трагедия — скорее исключение, чем правило, туристам, тем не менее, следует быть осторожнее, и заходить в воду только там, где дежурят спасатели.