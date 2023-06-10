Была беременной? Что известно о растерзавшей россиянина акуле в Хургаде

Эфирная новость 38 0

Биолог Орлов: убившая россиянина акула могла быть беременной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingo Schulz via www.imago-images; 5-tv.ru

Нападают такие особи стремительно, не оставляя жертве никаких шансов.

После того как акула растерзала россиянина в Хургаде, все пляжи курорта закрыли, а купание запретили. Хищника поймали: выяснилось, что акула принадлежит к семейству тигровых.

Это один из самых опасных и агрессивных видов. Нападают такие особи стремительно, не оставляя жертве никаких шансов.

Тем не менее на людей акулы реагируют крайне редко — таких случаев по всему миру регистрируется, в среднем, 10-15 в год. Поэтому специалисты проведут вскрытие животного, чтобы определить, что стало причиной неадекватного поведения.

«В данном случае, судя по поведению, — это была беременная акула. В прошлом году это была беременная акула. <…> Через год она снова забеременела — она не может полноценно гоняться за рыбой, за добычей, и она пришла по старой памяти на место, где есть легкая добыча», — объяснил морской биолог Дмитрий Орлов.

Несмотря на то, что случившаяся в Хургаде трагедия — скорее исключение, чем правило, туристам, тем не менее, следует быть осторожнее, и заходить в воду только там, где дежурят спасатели.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:09
Скончался комик и актер из сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе
4:38
Была беременной? Что известно о растерзавшей россиянина акуле в Хургаде
4:01
Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие
3:40
На Украине сообщили о взрывах в Одесской области
3:14
Видео: водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате в Москве
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Майданов о праздновании Дня России в Минске: «Я русский, и я везде как дома»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео