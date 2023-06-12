Эмму Уотсон поймали на свиданиях с разными мужчинами

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Полина Долгова
Полина Долгова 31 0

Кажется, актриса недолго страдала после разрыва последних отношений, что длились полтора года.

Эмму Уотсон поймали на свиданиях с разными мужчинами

Фото: www.globallookpress.com / Terry Scott

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Еще недавно актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер в «Гарри Поттере», рассталась с сыном британского миллиардера Брендоном Грином. Не прошло и несколько месяцев, как звезду поймали папарацци в компании новых обожателей. Уотсон сходила на свидания сразу с двумя, но по очередности.

Сначала знаменитость гуляла по Венеции с американским бизнесменом Районом Уолшем, а потом все в том же городе ее поймали на свидании с другими предпринимателем Райаном Коном. Видимо, вечер с последним ей понравился больше. Как пишет Daily Mail, папарацци застали актрису, расплывающейся в улыбке, рядом с ухажером. Вместе они решили прокатиться на лодке. До места посадки Райн нес актрису на спине.

С бывшем парнем звезда «Гарри Поттера» встречалась полтора года. Что стало причиной расставания, неизвестно. Однако еще до знакомства с Уотсон о Грине сложилась репутация ловеласа и донжуана.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон объяснила, почему бросила кино.

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