«Потерпела много провалов»: Эмма Уотсон рассталась с сыном британского миллиардера

Актриса была в отношениях с мужчиной больше года. Что стало причиной расставания?

Актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер в «Гарри Поттере» вновь свободна. Знаменитость рассталась с Брендоном Грином, сыном британского миллиардера Филипа Грина. Об этом пишет издание Daily Mail, ссылаясь на инсайдера. Оказывается, что пара разорвала отношения еще в конце прошлого года.

С ним знаменитость встречалась полтора года. Что стало причиной расставания, неизвестно. Однако еще до знакомства с Уотсон о Грине сложилась репутация ловеласа и донжуана, который любит провести время в шумных компаниях. Сама Уотсон постаралась скрыть расставание. Она не любительница делится деталями личной жизни.

«Меня расстраивает то, что я потерпела много провалов. Но это помогло мне узнать больше о любви, о том, как быть женщиной», — делилась актриса с подписчиками в соцсетях.

Чуть более месяца назад Уотсон отметила 33-летие. Подводя итог очередному году жизни, она признавалась, что переживает сложный период, поскольку для нее настало время переосмыслить случившееся.

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