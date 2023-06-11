На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону произошло возгорание

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 61 0

МЧС сообщило о ликвидации пожара на территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону

На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону произошло возгорание

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В Ростове-на-Дону пожар случился на территории завода Ростсельмаш. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

В ведомстве по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий уточнили, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Данные о количестве пострадавших не приводятся.

Информация о распространении огня поступила в местные службы около 12:00 по московскому времени. В МЧС рассказали, что загорелись покрышки, расположенные на территории предприятия.

Согласно последним данным, пожар удалось локализовать. На месте работают сотрудники спецслужб. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве загорелся автосервис. Городские службы рассказали, что площадь пожара составила 500 квадратных метров. К тушению сильного пожара на юго-востоке столицы были привлечены 18 пожарных расчетов.

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