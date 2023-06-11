Минус Stormer и Paladin: ВСУ снова понесли большие потери в западной технике

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 308 0

Минобороны РФ сообщило о поражении ЗРК Stormer и САУ Paladin в ходе спецоперации

Минус Stormer и Paladin: ВСУ снова понесли большие потери в западной технике

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. 1st Class R.J. Lannom

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Тема:
Спецоперация

За сутки российские войска уничтожили не менее 15 танков противника, в том числе три немецких «леопарда».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова понесли большие потери в западной военной технике во время очередной попытки контрнаступления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, на запорожском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Восток» за сутки уничтожили три немецких танка Leopard, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании и артиллерийскую систему М777 производства США.

На купянском направлении бойцы западной группировки войск уничтожили самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США.

Всего за сутки на всех направлениях спецоперации украинские войска потеряли 15 танков, 20 боевых машин пехоты, 18 боевых бронированных машин, девять автомобилей, пять пикапов, три гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о шоке главы киевского режима Владимира Зеленского из-за потерь украинской армии в ходе контрнаступления.

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