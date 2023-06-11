Командир отряда «Шторм Z» рассказал о попытке вылазки ВСУ в Запорожской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 101 0

Группа солдат ВСУ до 15 человек пыталась прорвать оборону РФ в Запорожской области

Командир отряда «Шторм Z» рассказал о попытке вылазки ВСУ в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация Украинское наступление

Украинские боевики в ходе своего контрнаступления несут крупные потери в живой силе и военной технике.

Отряд украинских боевиков численностью около 15 человек попытался закрепиться на южной окраине села Каменское в Запорожской области, но был отброшен российскими бойцами. Об этом ТАСС рассказал командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али.

«Была попытка прорыва обороны в районе южной окраины населенного пункта Каменское. Группа противника до 15 человек пыталась подойти к позициям наших парней, но была своевременно вскрыта силами 1-й особой стрелковой роты, остановлена и отброшена», — цитирует агентство собеседника.

Али добавил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в целом складывается неблагоприятно: они несут там крупные потери в живой силе и военной технике.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что общие потери украинских войск на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки составили до 300 боевиков. Кроме того, на запорожском направлении было истреблено до 13 танков, в том числе несколько немецких Leopard, десять боевых машин пехоты и шесть бронеавтомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ после начала контрнаступления жалуются на недостаточную подготовку своих офицеров и поставленную Западом натовскую технику.

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