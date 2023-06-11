Командир отряда «Шторм Z» рассказал о попытке вылазки ВСУ в Запорожской области

Группа солдат ВСУ до 15 человек пыталась прорвать оборону РФ в Запорожской области
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Украинские боевики в ходе своего контрнаступления несут крупные потери в живой силе и военной технике.
Отряд украинских боевиков численностью около 15 человек попытался закрепиться на южной окраине села Каменское в Запорожской области, но был отброшен российскими бойцами. Об этом ТАСС рассказал командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али.
«Была попытка прорыва обороны в районе южной окраины населенного пункта Каменское. Группа противника до 15 человек пыталась подойти к позициям наших парней, но была своевременно вскрыта силами 1-й особой стрелковой роты, остановлена и отброшена», — цитирует агентство собеседника.
Али добавил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в целом складывается неблагоприятно: они несут там крупные потери в живой силе и военной технике.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что общие потери украинских войск на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки составили до 300 боевиков. Кроме того, на запорожском направлении было истреблено до 13 танков, в том числе несколько немецких Leopard, десять боевых машин пехоты и шесть бронеавтомобилей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ после начала контрнаступления жалуются на недостаточную подготовку своих офицеров и поставленную Западом натовскую технику.
- 11 июн
- Освобожденные из украинского плена российские военные прилетели в Москву
- 11 июн
- Боевики ВСУ жалуются на плохую подготовку офицеров и «неподходящую» технику НАТО
- 11 июн
- Безуспешные попытки: в Минобороны рассказали о ходе контрнаступления ВСУ
- 11 июн
- Минус Stormer и Paladin: ВСУ снова понесли большие потери в западной технике
- 11 июн
- В Минобороны сообщили об уничтожении украинского Су-25 в Херсонской области
- 11 июн
- Рогов сообщил о тяжелых боях на границе ДНР и Запорожской области
- 11 июн
- Минобороны: в зоне спецоперации уничтожены три танка Leopard
- 11 июн
- ВСУ попытались атаковать российский корабль «Приазовье» в Черном море
- 11 июн
- Звуки боя не смолкают: как казаки атаки ВСУ под Соледаром отбивали
- 11 июн
- «Нет даже хлипкого фундамента»: Песков оценил возможность диалога с Киевом
Читайте также
36%
0.55 89.01
0.97
Нашли ошибку?