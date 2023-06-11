Боевики ВСУ жалуются на плохую подготовку офицеров и «неподходящую» технику НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

WSJ: ВСУ пожаловались на недостаточную подготовку украинских офицеров и поставленную Западом технику

Боевики ВСУ жалуются на плохую подготовку офицеров и «неподходящую» технику НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Украинские формирования оказались не готовы к «стене из стали», которой их встретили российские войска.

Боевики ВСУ после начала контрнаступления жалуются на недостаточную подготовку своих офицеров и поставленную Западом натовскую технику. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Газета приводит слова командира украинских боевиков с позывным «Финн», который заявил, что часть офицеров украинской армии плохо подготовлены и не имеют боевого опыта, что вызывает у них «дезориентацию в стрессовых ситуациях».

В свою очередь техника НАТО, по словам боевика, не подходит для использования на Украине, так как создана для боевых действий в городах и пустынях. И это якобы затрудняет наступление украинских сил.

Также «Финн» признался, что украинцам с первых часов контрнаступления пришлось столкнуться с тщательно подготовленной обороной российских войск.

«Они (российские войска. — Прим. ред.) просто ждали нас. <…> Повсюду были подготовленные позиции. Это была „стена из стали“», — сказал боевик.

До этого Forbes вышел с публикацией о том, что первые дни контрнаступления обернулись серьезным провалом для украинской армии. В статье отмечается, что боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) только за одно утро потеряла до 5% поставленных Западом танков Leopard 2A6 и самоходных гаубиц 109 M-2.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки российские войска уничтожили в зоне спецоперации не менее 15 танков ВСУ, в том числе три немецких «Леопарда».

Тема:
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