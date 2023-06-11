В Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты»

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании на Арсенальной набережной, где расположен комплекс бывшего следственного изолятора (СИЗО) «Кресты». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Известно, что на сегодняшний день здание неэксплуатируемое. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростове-на-Дону пожар случился на территории завода Ростсельмаш. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров, сведений о пострадавших также не поступало.