В Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 49 0

В Петербурге ликвидировали пожар на территории бывшего СИЗО «Кресты»

В Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты»

Фото: 5-tv.ru

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Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании на Арсенальной набережной, где расположен комплекс бывшего следственного изолятора (СИЗО) «Кресты». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Известно, что на сегодняшний день здание неэксплуатируемое. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростове-на-Дону пожар случился на территории завода Ростсельмаш. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров, сведений о пострадавших также не поступало.

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