В Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты»
В Петербурге ликвидировали пожар на территории бывшего СИЗО «Кресты»
Фото: 5-tv.ru
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании на Арсенальной набережной, где расположен комплекс бывшего следственного изолятора (СИЗО) «Кресты». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.
Известно, что на сегодняшний день здание неэксплуатируемое. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростове-на-Дону пожар случился на территории завода Ростсельмаш. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров, сведений о пострадавших также не поступало.
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