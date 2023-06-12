Макаров поставил точку в вопросе конфликта с Мусагалиевым: «Просто не сошлись»

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 31 0

Ведуший шоу «Маска» Макаров опроверг слухи о конфликте с юмористом Мусагалиевым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Комики много лет выступали вместе в команде КВН «Камызяки», а затем пели юмористические песни в телешоу. Какая кошка пробежала между приятелями?

Ведущий популярного музыкального телешоу Вячеслав Макаров прокомментировал слухи о конфликте с юмористом Азаматом Мусагалиевым, с которым они вместе много лет играли в команде КВН «Камызяки». Об их отношениях артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио Движ», который проходил на сцене фудмолла «Три вокзала. Депо».

Предыстория конфликта Макарова и Мусагалиева

Слухи о ссоре между двумя приятелями возникли в 2018 году и с тех пор не стихают. Началось с того, что Вячеслав решил уйти из телешоу, в котором пел юмористические песни вместе с Азаматом. Свое решение он объяснил утратой интереса к формату со своей стороны и со стороны зрителей.

«В какой-то момент я понял, что русло, в которое уходит передача — жанр пародии, — мне неинтересен. Я не могу ничего дать, потому что я не испытываю интереса к этому. <…> Я подумал, что историю нужно менять», — говорил артист в интервью «Вокруг ТВ».

В 2020-м Макаров стал ведущим музыкального шоу на другом телеканале. Вскоре Мусагалиев выпустил номер-пародию о новом месте работы бывшего партнера. Последний признавался, что его это разозлило, хотя обиды он не затаил.

Однако сотрудничать приятелям стало сложнее. Например, когда Азамат позвал Вячеслава выступить в своем новом шоу, тот долго не соглашался. Это вызвало недоумение у юмориста.

«Мы приглашаем его в команду, он говорит, что не готов. Мы очень рады за него. У нас есть номер, куда мы пригласили Славку, и он сейчас думает, ***** (блин. — Прим. ред.)», — матом выругался Мусагалиев на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» в марте 2023 года.

«Никакого конфликта не было»

Макаров заверил корреспондента 5-tv.ru, что не ссорился с Мусагалиевым из-за съемок в упомянутой передаче.

«Никакого конфликта не было. В этой передаче я снялся — был концерт, где я принял участие в команде. Я никогда ни с кем не конфликтую. Кто хочет со мной конфликтовать, он всегда будет конфликтовать», — сообщил телеведущий 5-tv.ru.

По словам артиста, время на раздумья он взял только из-за плотного графика. А не из-за обид на бывших коллег по команде «Камызяки».

«Мы сначала просто не сошлись по датам, был только в этом момент. А потом у них была другая дата, мы все вместе выступили. Ну не знаю, у меня с Азаматом никогда конфликтов не было. И до сих пор нет. Мы, если нужно, можем друг другу позвонить. Все в порядке», — подытожил Макаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Азамата Мусагалиева родился долгожданный сын.

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