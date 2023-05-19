У Азамата Мусагалиева родился долгожданный сын
Радостное событие произошло несколько дней назад.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Российский телеведущий Азамат Мусагалиев стал отцом, сообщает издание StarHit.ru. Журналистам удалось выяснить, что радостное событие произошло еще 13 мая, но Мусагалиев скрыл пополнение в семействе от поклонников и общественности. В семье комика родился долгожданный сын. У него уже есть две дочки, в которых юморист души не чает.
Знаменитость часто шутит по поводу отношений в семье. Он говорит, что дочки вьют из него веревки и знают «больные» точки отца, который не может им ни в чем отказать. А вот жена, наоборот, построже и старается воспитывать малышек по правилам.
На своей супруге юморист женат с 2008 года. В то же время на свет появилась Милана, а в 2013-м у пары родилась Лейсан. Примечательно, что роман завязался еще до того, как к нему пришла всероссийская слава. В ту пору он был участником КВН и только мечтал о концертах и больших гонорарах.
Любимая во всем поддерживала супруга и верила, что он добьется успеха. Теперь Азамат — один из самых известных ведущих страны, у которого на телевизионном канале несколько программ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азамат Мусагалиев высказался о звездной болезни во времена участия в КВН.
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