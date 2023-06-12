«Газпром» разморозил поставки газа по «Турецкому потоку» после ремонта

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Плановые работы на трубопроводе продолжались неделю и были успешно завершены.

«Газпром» разморозил поставки газа по «Турецкому потоку» после ремонта

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Energy Russia

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Транспортировка газа по газопроводу «Турецкий поток» была возобновлена после завершения проведения ремонтных работ. Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы компании «Газпром».

По данным организации, плановые работы проводились на нитях газопровода с 5 по 12 июня. За неделю профилактические мероприятия были завершены, после чего поставки газа по трубопроводу были разморожены.

«Турецкий поток» — это пролетающий в Черном море газопровод, с помощь которого энергоноситель поступает из России в Турцию. Также с его помощью газ направляется транзитом через турецкие территории в Южно-Европейские страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ совершили безуспешную попытку атаковать корабль «Приазовье» с помощью шести морских быстроходных беспилотных катеров. Российское судно обеспечивает безопасность российских газопроводов, в том числе «Турецкого потока», в Черном море. Как ранее отмечали в Минобороны, российская сторона усилила охрану подобных объектов после диверсий на «Северных потоках».

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