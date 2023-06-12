«Вызывает бешенство»: почему украинских беженцев перестали любить в Европе

Почему в нынешних условиях любая помощь переселенцам с Украины будет негативно восприниматься местными жителями?

Украинские беженцы вызывают раздражение поляков, так как получают в их стране большие привилегии во время экономического спада. Политолог Василий Колташов объяснил 5-tv.ru, что Польша дает дополнительные привилегии всем беженцам, несмотря на то, что большая часть из них — обычные переселенцы, которые пытаются использовать новые возможности в Евросоюзе.

«То есть в ЕС происходит экономический спад, причем достаточно серьезный. И в этой обстановке Брюссель, казалось бы, мог бы что-то дать этим переселенцам, какие-то привилегии дополнительные даже. Но это вызовет сильнейшее недовольство населения стран Европейского союза», — заявил политолог.

При этом, отметил Колташов, привилегии — не единственное, что вызывает раздражение поляков. Больше их возмущает настроение самих беженцев, которых Колташов назвал «политически окрашенными». Они призывают делать все ради Украины, и жителям многих стран такие настроения не нравятся.

Чем больше им позволено, тем больше их будут ненавидеть, убежден политолог. Местное население не любит их не потому, что они с Украины, а потому, что они подчеркивают свои антироссийские и проамериканские настроения, считая, что Европа им все должна.

«Это вызывает бешенство. По сути, мы наблюдаем сейчас в европейском обществе рождение нового антифашизма, и развитие этих антифашистских настроений идет тем быстрее, чем в лучшем положении находятся переселенцы из Украины и чем больше им позволено», — отметил Колташов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поляков пугает обилие русскоговорящих беженцев-украинцев.