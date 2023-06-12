Поляков пугает обилие русскоговорящих беженцев-украинцев
Глава Союза украинцев Польши Скорка: у беженцев появились проблемы из-за использования русского языка
Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder
Из-за этого они начинают относиться к украинцам менее доброжелательно.
Конфликт между Украиной и Россией уничтожил статус русского языка как международного способа общения. Об этом в разговоре с The Guardian заявил Мирослав Скорка, президент Союза украинцев в Польше.
Он добавил, что многие украинцы обеспокоены тем, что их соотечественники, перебравшиеся в Европу, продолжают говорить по-русски. Из-за этого отношение поляков к беженцам в стране постепенно становится все менее позитивным.
«Ни у кого нет проблем с белорусами, говорящими по-русски, но когда речь идет об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки», — сказал Скорка.
Оппозиция вывела на митинг в Варшаве почти полмиллиона человек
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Беженцы с Украины превратили спокойный городок Красныстав в Польше крайне небезопасное для местных жителей место. Коренное население попросту боится выходить на улицу.
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