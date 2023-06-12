Мужчине удалось справиться с новой ролью хорошо, но какими усилиями.

В августе 2018 года в семье знаменитой российской телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова случилось долгожданное пополнение. Звезда родила дочь в 47 лет, девочку назвали Марией. В передаче на федеральном канале дива рассказала, как впервые оставила новорожденную малютку на молодого мужа.

Практически сразу после родов Лера вернулась к работе, оставив малышку с супругом. Макаров был не уверен в своих силах, поэтому сильно волновался. Мужчине удалось справиться со своей новой ролью хорошо, но он испытал сильный стресс.

Когда Лера вернулась домой, она узнала, что Макаров буквально не дышал рядом с дочкой. Он находился со спящей Машей и не шевелился, так как боялся ее разбудить. Он даже отключил звук на мобильном телефоне и запретил домочадцем ходить по дому.

«Это, конечно, атас! У него была истерика», — со смехом рассказала телеведущая.

Лера призналась, что изначально ее супруг был против привлечения няни, но через две недели попросил о помощи.

Сейчас супруги продолжают пользоваться услугами помощницы. Но знаменитость старается много времени уделять девочке, она искренне наслаждается моментами, проведенными вместе с семьей.

Также у Кудрявцевой есть старший сын, которому уже 33 года и даже внук, который ровесник маленькой Маши.

Забавный факт, несмотря на то, что Макаров младше женщины на 16 лет, он показывает признаки большей зрелости и любит проводить время дома, в то время как телеведущей нравятся светские мероприятия и выходы в свет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева раскрыла тайны жизни с Макаровым.