«Взял в жены придурочную»: Кудрявцева раскрыла тайны жизни с Макаровым

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Аделина Ким
Аделина Ким 352 0

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отпраздновали годовщину свадьбы

«Взял в жены придурочную»: Кудрявцева раскрыла тайны жизни с Макаровым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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У пары большая разница в возрасте — 16 лет, но это не мешает им любить друг друга.

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров отмечают свою оловянную свадьбу. Супруги в браке уже десять лет и за это время они прошли через многое.

Партнеры даже оказывались на грани развода, а сама звезда считает, что их брак — «с турбулентными зонами». Знаменитость даже не рассчитывала, что эти отношения продлятся так долго.

Кудрявцева считает, что тот «взял в жены придурочную», передает издание 7Дней.ru. Телеведущая познакомилась со своим будущим супругом в ресторане. Это была настоящая случайность, поскольку она тогда редко выходила в свет из-за напряженной работы.

«Сидели большой компанией, и тут мимо проходит парень, с которым мы пересеклись взглядами. Я начала ерзать на стуле, а если честно, пыталась развернуться поудобнее, чтоб его рассмотреть. Он тоже был с компанией. Как он потом утверждал, я ему строила глазки. Короче, хлопнув рюмашку, парень подходит ко мне, и мы знакомимся», — призналась звезда.

Пользователи сети довольно часто обсуждают большую разницу в возрасте между ними. Кудрявцева старше мужа на 16 лет и за период брака ей пришлось выслушать немало критики по этому поводу.

«Твой человек или не твой. Все. Ничего другого нет, все остальное придуманное, напускное, натужное, ради чего-то», — заключила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева ответила на предложение фаната купить у нее трусы.

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