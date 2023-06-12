«Вы не Жанна»: недоброжелатели сравнили Наталью Фриске с ее покойной сестрой

Артистка не обращает внимание на хейтеров и относится ко всем гневным комментариям с юмором.

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья активно развивает свои социальные сети и часто делится с подписчиками подробностями материнства. Однако, сестре бывшей солистки «Блестящих» часто приходится сталкиваться с гневными комментариями недоброжелателей. Недавно одна из подписчиц решила указать на недостатки во внешности блогера и сравнила ее с покойной сестрой.

«Вид у вас, правда, не очень. Жаль, что вы не Жанна. Она была красавицей», — написала одна из поклонниц.

Сообщение от хейтера Наталья опубликовала в своих социальных сетях. Причем звезда отметила, что это уже не первое высказывание от этой подписчицы, ведь Фриске ехидно ответила, что она «все никак не успокоится».

Артистка нередко сталкивается с хейтом в свой адрес, к подобным гадостям она уже привыкла, поэтому и не стесняется их публиковать.

«Наташ, ну лицо-то можно в порядок привести. Хотя бы для своих подписчиков, если самой для себя не нужно. Без обид», — советует еще одна поклонница.

Младшая сестра Жанны Фриске относится к подобным высказываниям с юмором и старается не обращать внимание на критику своего внешнего вида.

«Обязательно, специально для вас завтра выйду с фильтрами. Может вам легче станет от этого», — шутит звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому перед смертью Жанна Фриске завещала воспитание сына.