Кому перед смертью Жанна Фриске завещала воспитание сына?

Певица была полностью уверена только в одном человеке, и это не Дмитрий Шепелев, являющийся отцом маленького Платона.

Перед смертью певица Жанна Фриске озвучила одно из последних желаний, касающееся ее сына Платона. Знаменитость хотела доверить его воспитание близкому человеку, но это не отец мальчика Дмитрий Шепелев, и даже не кто-то из родителей. Об этом рассказал отец покойной артистки Владимир Фриске.

«Когда она уже плохо видела, ей задали вопрос: „С кем бы ты хотела оставить ребенка?“ Мы стояли возле ее кровати и по очереди перечисляли имена, потому что она уже не говорила почти», — вспомнил собеседник издания StarHit.ru.

По его словам, Жанна кивнула при упоминании Ольги Орловой — знаменитости сдружились еще во время участия в коллективе «Блестящие» и сумели сохранить теплые отношения до последнего дня жизни певицы.

Тем не менее все эти годы Платона воспитывает отец Дмитрий Шепелев. В одном из последних интервью экс-«блестящая» с сожалением пояснила, что телеведущий к сыну ее не подпускает.

«Это показывает, когда люди не хотят договориться. Я очень хочу договориться, очень. <…> Я бы очень хотела, чтобы Дима разрешил мне с ним видеться», — призналась Орлова в интервью Светлане Бондарчук.

Она добавила, что следить за жизнью крестника ей удается с помощью социальных сетей, где у него создан свой аккаунт. Певица надеется, что хотя бы там ее не удалят из друзей и она сможет наблюдать, как взрослеет мальчик.

Еще сложнее, как известно, складываются отношения Шепелева и семьи покойной. Владимир Борисович утверждает, что телеведущий прячет Платона от бабушки и дедушки. То в Белоруссии назначит встречу, то в Италии — все это выглядит как издевательство, уверен он.

«Мы звоним приставам условно в четверг вечером. Они говорят: „В субботу вы должны быть в Италии“. А у нас ни визы, ничего нет… Ну как вы себе представляете: за два дня собраться, куда-то ехать… Договаривались пересечься в Белоруссии, в какой-то деревне. Еще во время ковида. Мы были на границе, спрашивали. Там сказали, мол, не пускали никого. А он писал, что встреча точно состоится там. Он просто издевается над нами», — недоумевает Владимир Борисович.

При этом сам Дмитрий в публичных интервью заявлял, что не препятствует общению сына и родителей Жанны. По его словам, на назначенные судом полуторачасовые встречи они не приходят.

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