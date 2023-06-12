В результате обстрела ВСУ в Донецке погибла женщина

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 197 0

Украинские боевики атаковали район железнодорожного вокзала в городе. Что известно на данный момент?

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинские националисты в День России обстреляли Донецк — под огонь попал Куйбышевский район. Боевики атаковали территорию возле железнодорожного вокзала и убили одну женщину.

Кадры с последствиями обстрела появились в распоряжении 5-tv.ru. На видео — разрушенный ларек быстрого питания, повреждения на земле и пострадавшие мирные жители. К сожалению, погибла одна женщина. Всем остальным оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Обстрел подтвердилио представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). По уточненным данным, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три жилых дома на улицах Краснознаменная, Красная и Луговая. Данные о последствиях обстрела продолжают поступать.

Местная жительница Инна рассказала 5-tv.ru, что в результате прилета снарядов в магазине, где она работает, выбило стекла. Также ей известно, что у девушки поблизости поврежден глаз — в него попал осколок.

12 июня Донецк впервые со всей страной отмечает День России. Праздничные мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов в городе отменены, однако националисты не упустили своей любимой возможности устроить провокации в знаменательный день.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ продолжают попытки контрнаступления в зоне спецоперации.

Тема:
Спецоперация
12 июн
«Мы готовимся»: в ЕС открыто заявили, что собираются затягивать конфликт Москвы и Киева
12 июн
ВС России уничтожили семь танков ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях
12 июн
Итоги первой недели: ВСУ продолжают попытки контрнаступления в зоне спецоперации
12 июн
«Вызывает бешенство»: почему украинских беженцев перестали любить в Европе
12 июн
«Нужно больше»: Киев пожаловался Германии на дефицит танков Leopard 2
12 июн
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ
12 июн
Потомок Николая I оставил мирную жизнь во Франции и уехал защищать Донбасс
12 июн
Российские вертолеты Ка-52 уничтожили технику НАТО в зоне спецоперации
12 июн
ЕС планирует хранить газ на Украине и может для этого сильнее вмешаться в конфликт
12 июн
«Год будет ударный»: в Мариуполе рассчитали время на полное восстановление города
+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
82.64
0.55 89.01
0.97
В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

Последние новости

17:29
Кубический праздник: Екатерина Мизулина отпраздновала День России в Minecraft
17:24
«Прорыв в мировом кино»: Путин похвалил фильм «Вызов»
17:19
Концерт к Дню России на Красной площади: прямая трансляция
16:59
Путин назвал бессмысленными удары ВСУ по жилым кварталам
16:45
Умер заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин
16:42
«Это атас!» — Кудрявцева вспомнила, как ее муж впервые остался один с дочерью

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
«Вызывает бешенство»: почему украинских беженцев перестали любить в Европе
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео