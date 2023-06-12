Итоги первой недели: ВСУ продолжают попытки контрнаступления в зоне спецоперации

|
Рита Миронова
Рита Миронова 89 0

Минобороны: ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Южнодонецком направлении

Итоги первой недели: ВСУ продолжают попытки контрнаступления в зоне спецоперации

Фото: Reuters / NADJA WOHLLEBEN

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

За минувшие сутки повышенная активность была зафиксирована на двух направлениях.

Вооруженные силы Украины продолжают попытки контрнаступления. За минувшие сутки повышенная активность была зафиксирована на южно-донецком и запорожском направлениях.

Как сообщили в Минобороны РФ, особенно активно ВСУ пытаются атаковать в районе Времевского выступа. Однако бойцы российской армии отбивают любые атаки огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

«Отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате работы российской армии ВСУ потеряли два танка и три боевые бронированные машины. Среди личного состава потери составили более 120 человек.

На запорожском направлении за сутки уничтожили одну бригаду украинской армии в районе деревни Новоданиловка. Потери личного состава достигли 250 человек. Также уничтожено пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

Контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад — информацию официально подтвердил президент России Владимир Путин. Однако за это время противнику не удалось достигнуть ни одной из поставленных задач.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ. 

Тема:
Спецоперация
12 июн
ВС России уничтожили семь танков ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях
12 июн
«Вызывает бешенство»: почему украинских беженцев перестали любить в Европе
12 июн
«Нужно больше»: Киев пожаловался Германии на дефицит танков Leopard 2
12 июн
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ
12 июн
Потомок Николая I оставил мирную жизнь во Франции и уехал защищать Донбасс
12 июн
Российские вертолеты Ка-52 уничтожили технику НАТО в зоне спецоперации
12 июн
ЕС планирует хранить газ на Украине и может для этого сильнее вмешаться в конфликт
12 июн
«Год будет ударный»: в Мариуполе рассчитали время на полное восстановление города
12 июн
Авиация ВС РФ нанесла удар по бригаде ВСУ на краснолиманском направлении
12 июн
В ДНР сообщили о подготовке ВСУ к удару на донецком направлении
+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
82.64
0.55 89.01
0.97
В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

Последние новости

15:50
Вымогатели зарезали русского туриста в центре Стамбула
15:43
ВС России уничтожили семь танков ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях
15:33
Изменились до неузнаваемости: восемь сильно похудевших российских звезд
15:23
Они были умными: ученые рассказали о сложных обрядах «звездных» людей Homo naledi
15:19
СК РФ возбудил дело после убийства депутата из Югры в Новой Москве
15:14
Путин тепло высказался о Берлускони: «Он был человеком необычным»

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Политик, предприниматель, премьер-министр: умер Сильвио Берлускони
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео