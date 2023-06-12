Итоги первой недели: ВСУ продолжают попытки контрнаступления в зоне спецоперации

За минувшие сутки повышенная активность была зафиксирована на двух направлениях.

Вооруженные силы Украины продолжают попытки контрнаступления. За минувшие сутки повышенная активность была зафиксирована на южно-донецком и запорожском направлениях.

Как сообщили в Минобороны РФ, особенно активно ВСУ пытаются атаковать в районе Времевского выступа. Однако бойцы российской армии отбивают любые атаки огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

«Отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате работы российской армии ВСУ потеряли два танка и три боевые бронированные машины. Среди личного состава потери составили более 120 человек.

На запорожском направлении за сутки уничтожили одну бригаду украинской армии в районе деревни Новоданиловка. Потери личного состава достигли 250 человек. Также уничтожено пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

Контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад — информацию официально подтвердил президент России Владимир Путин. Однако за это время противнику не удалось достигнуть ни одной из поставленных задач.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ.