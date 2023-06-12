«Прорыв в мировом кино»: Путин похвалил фильм «Вызов»

Россия — первая страна, которая сняла художественную картину в космосе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фильм «Вызов», который стал первой картиной в мире, снятой в космосе, стал «прорывом в мировом кино».

Такое заявление Путин сделал во время церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России. Прямой эфир шел в Telegram-канале Кремля.

«Эта картина, безусловно, прорыв в мировом кино. Его совершила наша российская команда кинематографистов. Это первенство неоспоримо», — подчеркнул Путин.

Глава российского государства отметил, что особенно завораживают отвагой и реализмом сцены взлета, посадки и предельно сложной работы на околоземной станции.

Более того, Путин указал, что кадры фильма — это настоящая съемка в космосе, в экстремальных условиях, а не нарисованная анимация. Он добавил, что такого раньше не было. Россияне первыми отважились покорить космическое пространство ради искусства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил звезду фильма «Вызов» Юлию Пересильд.