«Прорыв в мировом кино»: Путин похвалил фильм «Вызов»

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 20 0

Владимир Путин назвал российский фильм «Вызов» прорывом в мировом кино

«Прорыв в мировом кино»: Путин похвалил фильм «Вызов»

Фото: Кадр из к/ф «Вызов», реж. Клим Шипенко, 2023 г.

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Россия — первая страна, которая сняла художественную картину в космосе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фильм «Вызов», который стал первой картиной в мире, снятой в космосе, стал «прорывом в мировом кино».

Такое заявление Путин сделал во время церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России. Прямой эфир шел в Telegram-канале Кремля.

«Эта картина, безусловно, прорыв в мировом кино. Его совершила наша российская команда кинематографистов. Это первенство неоспоримо», — подчеркнул Путин.

Глава российского государства отметил, что особенно завораживают отвагой и реализмом сцены взлета, посадки и предельно сложной работы на околоземной станции.

Более того, Путин указал, что кадры фильма — это настоящая съемка в космосе, в экстремальных условиях, а не нарисованная анимация. Он добавил, что такого раньше не было. Россияне первыми отважились покорить космическое пространство ради искусства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил звезду фильма «Вызов» Юлию Пересильд.

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