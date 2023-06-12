Путин вручил звезду Героя России участнику спецоперации Юрию Жуланову

Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России участнику специальной военной операции Юрию Жуланову. Командир стрелкового взвода во время обороны лично повел группу на прорыв, несмотря на ранение.

Ранее, 6 июня, Путин провел телефонный разговор с военнослужащим. Президент интересовался состоянием и медицинским обеспечением бойца, спасшего своих сослуживцев из-под огня.

В День России глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского и вручил награды участникам спецоперации. Помимо Юрия Жуланова, ряд защитников Донбасса получили из рук президента ордена Мужества.

Владимир Путин поздравил с Днем России всех соотечественников. По его словам, подвиги, которые совершали наши предки, особенно осознаются в нынешнее время.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества.