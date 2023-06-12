Путин вручил звезду Героя России участнику спецоперации Юрию Жуланову

Военнослужащий совершил настоящий подвиг, когда вывел сослуживцев из-под обстрела, несмотря на собственное ранение.
Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России участнику специальной военной операции Юрию Жуланову. Командир стрелкового взвода во время обороны лично повел группу на прорыв, несмотря на ранение.
Ранее, 6 июня, Путин провел телефонный разговор с военнослужащим. Президент интересовался состоянием и медицинским обеспечением бойца, спасшего своих сослуживцев из-под огня.
В День России глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского и вручил награды участникам спецоперации. Помимо Юрия Жуланова, ряд защитников Донбасса получили из рук президента ордена Мужества.
Владимир Путин поздравил с Днем России всех соотечественников. По его словам, подвиги, которые совершали наши предки, особенно осознаются в нынешнее время.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества.
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