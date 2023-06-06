Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 23 0

Президент подписал соответствующий указ.

Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Такую же награду посмертно получил его друг Александр Шубин. Российский лидер подписал соответствующий указ.

В результате трагедии, произошедшей 6 мая, Захар Прилепин получил ранения. На дороге, по которой он ехал вместе с другом и соратником Александром Шубиным, была заложена взрывчатка. Водитель погиб на месте, а писателя госпитализировали в областную больницу.

По горячим следам задержали уроженца Украины, недавно получившего российское гражданство. Ранее подозреваемый был завербован украинской разведкой, где и получил задание по ликвидации писателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впереди у Захара Прилепина — сложный этап восстановления.

Тема:
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