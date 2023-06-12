Хакеры взломали эфиры нескольких радиостанций на Кубани

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Радиостанции Краснодарского края подверглись хакерской атаке

Хакеры взломали эфиры нескольких радиостанций на Кубани

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Злоумышленники пытались запугать население региона, однако их сигнал оперативно пресекли.

Хакеры атаковали радиостанции Краснодарского края. Об этом предупредили в оперативном штабе региона.

Сообщается, что в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском и Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Однако сигнал был оперативно прерван, сейчас вещание радиостанций восстанавливается.

В оперштабе отметили, что целью хакерской атаки было запугивание жителей. Граждан региона в очередной раз предупредили, что правдивую информацию о возможной опасности могут передавать только официальные ведомства и госорганы.

На днях аналогичной атаке подверглись радиостанции ряда регионов России. Ситуацию быстро взяли под контроль, восстановив вещание.

Ранее 5-tv.ru писал, что в эфирах радиостанций Севастополя хакеры начали транслировать сообщения, призывающие жителей спешно покидать Крым якобы из-за скорого прекращения связи с материковой частью России.

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