Хакеры взломали эфиры нескольких радиостанций на Кубани
Радиостанции Краснодарского края подверглись хакерской атаке
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
Злоумышленники пытались запугать население региона, однако их сигнал оперативно пресекли.
Хакеры атаковали радиостанции Краснодарского края. Об этом предупредили в оперативном штабе региона.
Сообщается, что в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском и Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Однако сигнал был оперативно прерван, сейчас вещание радиостанций восстанавливается.
В оперштабе отметили, что целью хакерской атаки было запугивание жителей. Граждан региона в очередной раз предупредили, что правдивую информацию о возможной опасности могут передавать только официальные ведомства и госорганы.
На днях аналогичной атаке подверглись радиостанции ряда регионов России. Ситуацию быстро взяли под контроль, восстановив вещание.
Ранее 5-tv.ru писал, что в эфирах радиостанций Севастополя хакеры начали транслировать сообщения, призывающие жителей спешно покидать Крым якобы из-за скорого прекращения связи с материковой частью России.
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