Киев начал запугивать жителей Севастополя после неудачной атаки дронов

Власти призвали горожан не верить фейковым вбросам и не поддаваться панике.

Украинские боевики после сорванной российскими средствами ПВО атаки дронов на Севастополь предприняли попытки запугать его жителей с помощью панических радиосообщений. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«После успешного отражения атаки беспилотников на Севастополь укронацисты начали информационную атаку. Классическая тактика: не получилось „перемога“ в реальности, ну хоть людей запугаем», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Развозжаев опубликовал запись фейкового сообщения, которое передает в эфир украинская сторона.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Telegram / razvozhaev; 5-tv.ru

«Имейте запас горючего для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы», — говорится в сообщении.

Развожаев призвал севастопольцев не верить подобным лживым вбросам и предупредил, что в случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно. В первую очередь — по уличным системам оповещения, которые невозможно взломать в силу того, что они передают не цифровой, а аналоговый сигнал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ранним утром 22 марта Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя.