В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 72 0

Спасатели уже локализовали возгорание.

В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк

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Утром в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода по улице Захарова загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Огонь успел распространиться на 20 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Около семи утра пожарным удалось локализовать возгорание. К тушению было привлечено 131 человек личного состава и 26 единиц техники. Угрозы распространения огня нет.

Сведений о пострадавших не приводится. Причины произошедшего на данный момент уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты».

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