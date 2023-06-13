В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Утром в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода по улице Захарова загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Огонь успел распространиться на 20 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Около семи утра пожарным удалось локализовать возгорание. К тушению было привлечено 131 человек личного состава и 26 единиц техники. Угрозы распространения огня нет.

Сведений о пострадавших не приводится. Причины произошедшего на данный момент уточняются.

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