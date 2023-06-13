Легенда прогноза погоды: синоптику Роману Вильфанду исполнилось 75 лет

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Синоптику Роману Вильфанду исполнилось 75 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Булкин Сергей; 5-tv.ru

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Вот уже полвека специалист исследует одну из капризнейших «женщин» на планете — погоду.

Юбилей отмечает, пожалуй, самый известный метеоролог России, Роману Вильфанду — 75. Вот уже полвека он исследует одну из капризнейших «женщин» на планете — погоду.

А ведь в начале своей карьеры Роман даже не собирался связывать свою жизнь с ней. В юности он работал инженером на заводе, но тайно мечтал об экспедициях в неизведанные точки планеты.

Все изменила книга Даниила Гранина «Иду на грозу», после которой Вильфанд пришел в Гидрометцентр в качестве лаборанта, и решил изучать вопросы изменения климата.

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Легенда прогноза погоды: синоптику Роману Вильфанду исполнилось 75 лет

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