Один человек пострадал при пожаре на московском «Садоводе»
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Какое у него состояние?
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Один человек пострадал при пожаре на столичном рынке «Садовод». Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По его данным, пострадавший отравился продуктами горения.
Информация о ЧП на 14-м километре МКАД поступила в МЧС в 10:38. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Предварительно, огонь успел охватить три павильона.
К 12:18 пожар был полностью ликвидирован.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что как продавцы на «Садоводе» спасали свои товары.
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