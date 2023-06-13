Один человек пострадал при пожаре на московском «Садоводе»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 28 0

Какое у него состояние?

Один человек пострадал при пожаре на московском «Садоводе»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Один человек пострадал при пожаре на столичном рынке «Садовод». Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, пострадавший отравился продуктами горения.

Информация о ЧП на 14-м километре МКАД поступила в МЧС в 10:38. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Предварительно, огонь успел охватить три павильона.

К 12:18 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как продавцы на «Садоводе» спасали свои товары.

+19° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
82.64
0.55 89.01
0.97
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

13:16
«Состояние тяжелое»: что известно о попавшей в больницу Лидии Федосеевой-Шукшиной
13:09
США планируют предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном
13:07
«Открою большую тайну»: Белоусов назвал инициатора налога на сверхприбыль
13:06
Обвинял ее в измене: в Подмосковье муж зарезал жену прямо на рабочем месте
12:50
Бывших сотрудников российского ОПК арестовали за работу на Украину
12:49
Легенда прогноза погоды: синоптику Роману Вильфанду исполнилось 75 лет

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
Бойцы отряда «Алания» срывают все попытки наступления ВСУ на ореховском направлении
Бьянка о своих кулинарных способностях: «Могу яйца сварить»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео