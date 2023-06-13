«Состояние тяжелое»: что известно о попавшей в больницу Лидии Федосеевой-Шукшиной

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 380 0

Состояние попавшей в больницу актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной остается тяжелым

«Состояние тяжелое»: что известно о попавшей в больницу Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Актриса попала в больницу, но причина ее госпитализации не разглашается.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина остается в больнице, за ее состоянием наблюдают врачи, сообщила РИА Новости дочь актрисы Ольга Шукшина.

«Состояние тяжелое, но динамика положительная. Это то, что говорит лечащий врач», — сказала дочь знаменитости.

Ранее Ольга Шукшина призвала прессу и публику не мешать врачам и не создавать вокруг обычного обследования информационный шум. Также дочь знаменитой актрисы объяснила, что Лидия Николаевна проходит терапию, а между родственниками и врачами достигнута договоренность о неразглашении подробностей о здоровье артистки.

Изначально появилась информация, что 84-летняя Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с подозрением на ишемический инсульт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как дочь отреагировала на странные слухи о здоровье Федосеевой-Шукшиной.

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