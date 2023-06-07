«Без лишнего шума»: дочь отреагировала на странные слухи о здоровье Федосеевой-Шукшиной

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 4 332 0

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что не может раскрывать данные о здоровье матери

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; ВКонтакте / id153271341; 5-tv.ru

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Народную артистку РСФСР экстренно госпитализировали в одну из лучших клиник Москвы. Что с ней происходит?

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила 5-tv.ru, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об установке ее матери электрокардиостимулятора.

«Мы согласились и подтвердили, чтобы не было лишнего шума вокруг, что все медицинские данные по поводу пациента засекречены», — сказала наследница звезды.

По ее словам, сейчас Лидия Николаевна проходит терапию, и врачи осуществляют все необходимые манипуляции. В связи с этим Ольга призвала общественность оставить в покое эту тему и не распространять ложные данные, взятые из ниоткуда.

«Я просто всех призываю к деликатности момента. Все под Богом ходим», — подчеркнула она.

5 июня Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали с подозрением на ишемический инсульт. Позже ее дочь заявила, что 84-летняя Лидия Николаевна находится в надежных руках врачей в одной из лучших лечебно-профилактических клиник.

Ранее 5-tv.ru писал, что к госпитализированному Глебу Панфилову не пускают даже сына.

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