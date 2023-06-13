Путин ратифицировал соглашение с Китаем о сотрудничестве по поставкам газа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 61 0

Запуск дальневосточного маршрута позволит увеличить объем экспорта российского природного газа в КНР.

Путин ратифицировал соглашение с Китаем о сотрудничестве по поставкам газа

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Глава РФ Владимир Путин подписал документ, придающий юридическую силу соглашению с китайской стороной о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай. Соответствующая публикация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что для поставок газа будет задействован дальневосточный маршрут, в том числе трансграничный участок газопровода через реку Уссури в районе российского Дальнереченска и китайского города Хулинь.

Российско-китайское соглашение было достигнуто и подписано в Москве и Пекине 31 января 2023 года. Оно определяет условия сотрудничества сторон и регулирует его правовые аспекты, предлагает механизмы решения споров сторон в случае их возникновения.

В Минэнерго отметили, что запуск дальневосточного маршрута поспособствует увеличению поставок российского газа Пекину на десять миллиардов кубов в год.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю.

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