Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 31 0

Кроме того, России теперь принадлежат берега Керченского пролива.

Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Он подписал соответствующий закон.

Документ до этого одобрил Совет Федерации.

Необходимость прекращения договора возникла после того как Украина утратила статус прибрежного государства после присоединения Россией новых регионов.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов, где «за» проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд некоторых государств отказался признавать их, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты Госдумы совместно с российскими сенаторами разработали законопроект об освобождении принимавших участие в зоне СВО военнослужащих от уголовной ответственности и внесли его на рассмотрение нижней палаты.

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